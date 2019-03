‘Meld criminaliteit’, vragen gemeente en politie Woensdrecht aan inwoners

In Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht, Putte en Huijbergen en het gemeentehuis zijn banners opgehangen met een wakend oog als logo. Ook worden er kaartjes verspreid met belangrijke telefoonnummers. ,,We willen graag tips van inwoners en bedrijven", zegt burgemeester Adriaansen. ,,En we krijgen al info van 80 à 90 vrijwilligers van buurtpreventie en dorpsplatforms. Die zijn vooral in de kernen actief, maar ook in het buitengebied is alertheid nodig.”