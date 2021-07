Meisje beschuldigde stiefvader van misbruik, familie gelooft haar niet: ‘Ik voel me dubbel slachtoffer’

Vrijdag zat stiefvader Ruud S. (61) bij de rechtbank in Breda. Hij ontkent dat er sprake is geweest van ontucht. Volgens hem is zijn stiefdochter hoogbegaafd en manipulatief. ,,Het is niet waar.’’ En ook de moeder van het meisje zei bij de politie: ,,Ik weet zeker dat hij het niet heeft gedaan.’’