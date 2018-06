Meike Luijsterburg is Miss Kleine Tour Steenbergen 2018

BSD maakt zich 'ernstig zorgen' over aanhouden­de onrust in Bergse Sterren­buurt

12:43 BERGEN OP ZOOM - De BSD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de situatie in de Sterrenbuurt in Bergen op zoom. In een brief aan het college van B en W wijst de partij op een groot aantal incidenten in de wijk en de signalen die sociaal-democraten ontvangen over aanhoudende onrust.