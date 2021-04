Mega-stroomstation moet ergens bij Halsteren komen. 'Maar niemand wil dit in zijn achtertuin’

Padel is 'booming’ in West-Bra­bant: 'Ook oudere leden beginnen eraan’

9 april RUCPHEN - Cor Leijs is zelf ook begeesterd geraakt door padel, de sport in de glazen kooi. De voorzitter van tennisvereniging Rico kan bij zijn eigen club terecht op twee banen. Leijs noemt de banen een aanwinst voor zijn vereniging. ,,Dit is de trein die voorbij komt als je als club leden wil behouden en wil groeien. We zijn blij dat we tijdig aan boord zijn gesprongen.’’