Meezingen maar! Dit is het Vastenavendliedje van 2020

Dood paard door besmette­lij­ke ziekte Droes zorgt voor onrust in paardenpen­si­on in Bergen op Zoom

1 februari BERGEN OP ZOOM - Paardeneigenaren maken zich grote zorgen nu de besmettelijke infectieziekte Droes heerst bij de Pine Ranch in Bergen op Zoom. Nu er afgelopen weekeinde een paard aan de ziekte is bezweken en er nog twee paarden in quarantaine staan zit de schrik er goed in.