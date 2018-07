Meeussen Fonds: geld voor goede doel Bergen op Zoom

En daarom kwamen er maar mondjesmaat aanvragen binnen. En steeds uit dezelfde hoek. Dat verandert vanaf nu, zegt Peter Bevers, voorzitter van het Meeussen Fonds. ,,Vorig jaar hebben we geen cent uitgegeven. En toen hebben we tegen elkaar gezegd: dit kan toch niet de bedoeling zijn.''

1906

Terug in de tijd. In 1906 laat P.K. Meeussen een bedrag van omgerekend zo'n 250.000 euro na aan het Algemeen Burger Gasthuis. Geld dat hij samen met zijn broer heeft vergaard. Beide mannen bleven kinderloos. P.K. was de langstlevende van de twee. Een boel geld in de tijd. Met als opdracht het geld voor zorg en welzijn voor de regio Bergen op Zoom te besteden. De bestuurders van dat ABG, destijds nog ziekenhuis, verpleeghuis en bejaardentehuis ineen, passen er braaf op.

Ook als dat ABG opgaat in de Stichting Savelanden en later in tanteLouise blijft de pot met geld intact. Mondjesmaat worden er projecten gesponsord. ,,De verzoeken kwamen uit een beperkte hoek'', zegt Bevers.

Miljoenen

Wel komt de Stichting ABG op enig moment los te staan van de feitelijke zorginstelling. Het wordt een organisatie met als enige opdracht het beheer van het legaat. En het verantwoord geld spenderen ervan. ,,We besteden de opbrengst van het vermogen. Dat is al snel tienduizenden euro's per jaar'', aldus Bevers. De miljoenen zelf zitten vast in landerijen, in aandelen en staan op bankrekeningen en blijven onaangeroerd.

Al die jaren timmert de Stichting ABG amper aan de weg om de naamsbekendheid te vergroten. Pas nu verandert dat. Niet alleen zet het huidige vijfkoppige bestuur voor de regio Bergen op Zoom de deur open voor aanvragen. Ook de naam verandert. Omdat de verwarring met het Nieuwe ABG van tanteLouise te groot is. ,,Als je naar ons zoekt, komt je bij tanteLouise uit.''

Website

Met de naam Meeussen Fonds wordt volgens Bevers recht gedaan aan de twee broers die het legaat nalieten.

Dat Meeussen Fonds heeft inmiddels een website gelanceerd waarop precies is te vinden aan welke criteria aanvragen moeten voldoen. ,,We doen niet aan individuele ondersteuning'', benadrukt Bevers. ,,We doneren aan organisaties en instellingen.''

Als voorbeeld noemt hij het feit dat het Meeussen Fonds een substantieel bedrag stopt in de bronzen maquette van Het Markiezenhof. Die wordt speciaal gemaakt voor blinden en slechtzienden.