Meesterlijke acts bij circus in Steenbergen

'Wat is De Spetter in Tholen een mooi bad geworden'

18:54 THOLEN - Openluchtbad De Spetter in Tholen is na maandenlange renovatie weer open. De opknapbeurt is op een haar na klaar. Alleen de coating van het peuterbad moet nog even uitharden. De Thoolse jeugd wist donderdag niet hoe snel ze het water in moest duiken.