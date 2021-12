Meeste gemeenten in West-Brabant schrappen de nieuwjaarsborrel

Tot die laatste groep behoren Roosendaal en Woensdrecht die verwachten komende week een besluit te nemen, terwijl Bergen op Zoom al werkt aan een alternatief voor de traditionele receptie met borrel, handdrukken en toespraken. In Rucphen is sowieso geen nieuwjaarsreceptie voor publiek en dit jaar gaat ook de personeelsbijeenkomst waar geproost wordt op het nieuwe jaar niet door vanwege de huidige coronasituatie.

De gemeente Halderberge heeft vanwege de aangescherpte coronamaatregelen besloten 'geen grote bijeenkomsten/ontvangsten te organiseren’. ,,Voor de 50-jaar gehuwdenbijeenkomst en de nieuwjaarsreceptie volgt - net als vorig jaar - nog een alternatief. Alle 125 gouden bruidsparen krijgen in de week van 13 december in ieder geval een cadeau thuisbezorgd", laat een woordvoerder weten.

Volledig scherm Receptie Halderberge in 2019. © Pix4Profs/Peter Braakmann

De nieuwjaarsreceptie wordt in Halderberge vervangen door een nieuwjaarstoespraak van burgemeester Bernd Roks op film (onder meer via sociale media en het YouTubekanaal gemeente). ,,Voor deze nieuwjaarstoespraak gaat de burgemeester net als vorig jaar met mensen in gesprek in onze vijf kernen.”

In Steenbergen gaat de receptie ‘grotendeels digitaal’ door

De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Steenbergen staat gepland op maandag 3 januari en gaat in principe wel door. ,,De vraag is natuurlijk wel hoe", zegt een woordvoerder. ,,Gelet op de huidige omstandigheden zal dat grotendeels digitaal zijn, maar hopelijk geven de dan geldende coronavoorschriften ons wat meer ruimte voor een echte ontmoeting”.

Breda verschuift borrel naar het voorjaar

Breda besloot al eerder de nieuwjaarsreceptie te schrappen. Daarvoor in de plaats wil burgemeester Paul Depla later in het voorjaar een bijeenkomst organiseren. Het idee is dat dan meteen het nieuwe stadsbestuur kan worden voorgesteld, in maart zijn immers de gemeenteraadsverkiezingen.

Overigens wil Depla het aanbreken van 2022 niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Het is de laatste jaarwisseling van de gemeenteraad in zijn huidige samenstelling: ,,Ik vind dat we iets moeten doen om bewoners, ondernemers en organisaties te laten zien dat we ze een hart onder de riem steken. We moeten zoeken naar een mooie vorm om dat te laten zien’’, aldus de Bredase burgemeester.

Volledig scherm Nieuwjaarswens op nieuwjaarsreceptie Etten-Leur van Kees Jongenelis en Cees van Son. © peter van trijen/pix4profs