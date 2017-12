Meerdere tips over hondeneigenaar die in Sint Maartensdijk inbrak en pinde met gestolen pas

De pas was, zo bleek tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht, weggenomen op de vroege ochtend van 15 maart bij een woninginbraak aan de Westpoort in Sint-Maartensdijk. Vermoedelijk was de verdachte 's middags de woning langs de open achterdeur binnengedrongen en had hij kleding en huissleutels meegenomen. Het was daardoor een koud kunstje om 's avonds terug te komen en de woning geruisloos binnen te gaan. De man nam onder meer een bankpas mee.