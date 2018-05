Meerdere ongevallen op A58 ter hoogte van Wouwse Tol in Bergen op Zoom

Happy Days op het gerenoveer­de Ravelijn: dit is er te doen

15:14 BERGEN OP ZOOM - Over een paar dagen kun je het Ravelijn met eigen ogen bewonderen. Na zoveel jaar dicht geweest te zijn wegens verbouwing is er een hoop vernieuwd. Op zaterdag 5 mei wordt op het Ravelijn aan de Korneel Slootmanslaan in Bergen op Zoom het bevrijdingsfestival Happy Days gehouden.