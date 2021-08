Meerdere mannen gewond bij incident Bergen op Zoom

Reinier van der Zee maakt als redder te water veel mee: ‘Hier werden we beschoten’

2 augustus DINTELOORD - Roodomrande ogen verraden een gebrek aan slaap. Hij heeft dan ook een slopend weekend achter de rug, met een doorwaakte nacht en twee dagen die volledig in het teken stonden van de hulp aan anderen: ,,Iemand moet het doen.” Amsterdammer van geboorte, Reinier van der Zee - what’s in a name - is redder te water.