Meerdere gewonden door explosie transformatorhuisje bij Teerkamer in Bergen op Zoom

De Grote Markt is ontruimd om een traumahelikopter te laten landen. Volgens een politieagent is er later voor gekozen om de helikopter bij Tholen te laten landen en daar de gewonden naartoe te brengen. Of daar de trauma-arts opgehaald wordt of dat een of meerdere gewonden per helikopter vervoerd gaan worden, is niet duidelijk. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt door de explosie is nog onbekend.