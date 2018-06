Meerdere gewonden bij ernstige aanrijding op A4 ter hoogte van Woensdrecht, weg dicht

Eerste campers schuiven al aan voor NK wielrennen in Hoogerhei­de

29 juni HOOGERHEIDE - De Scheldeweg mag dan gemeen hellend zijn, het is geen Alpe d'Huez. En het NK wielrennen is ook geen Touretappe. Maar vandaag, tijdens de parcoursopbouw voor het NK te Hoogerheide, schuiven in de Onderstal toch al zo'n vijftien campers aan voor een plekje vlakbij de finish.