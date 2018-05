Meerdere auto's in Nieuw-Vossemeer vernield

Juridisch getouwtrek leidt tot forse vertraging aanleg container­ter­mi­nal in Bergen op Zoom

7:30 BERGEN OP ZOOM - Aanleg van de containerterminal ten zuiden van de Burgemeester Peterssluis in Bergen op Zoom loopt forse vertraging op nu het bezwaarschrift van natuur- en milieuorganisaties IVN Groene Zoom en het Woensdrechtse Benegora is aangehouden door de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank wacht een Europese uitspraak af over het Nederlandse stikstofbeleid.