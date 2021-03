Meer woningen voor nestverlaters: plan oogst lof en kritiek

Dat bleek woensdag tijdens een debat over het initiatiefvoorstel van de Volkspartij en PvdA. Die willen dat 25 procent van de nieuw te bouwen woningen speciaal voor nestverlaters is. Door woningtekort en hoge prijzen kunnen deze jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan bijna nergens terecht.

Ook terugkeerders een warm welkom bieden

Dat moet inderdaad veranderen, vinden Gewoon Lokaal en CDA. ,,Ze willen graag een eigen plek in de eigen woonkern”, aldus CDA’er Jurgen Huijbregts. Hij vroeg zich wel af of de gemeente nog voldoende bouwgrond heeft.

Gewoon Lokaal ziet graag dat er ook woningen komen voor jongeren die buiten Steenbergen gestudeerd hebben, maar na hun studie terug willen. De vergrijzing slaat toe, dus is het belangrijk om jongeren te binden aan Steenbergen, is het idee.

Bedenkingen

De VVD zag het anders. Het klopt, zei liberaal Jos Verbeek, dat de woningmarkt verstopt is, maar het is een slecht idee om 25 procent van nieuwbouw te ‘reserveren’ voor nestverlaters terwijl onduidelijk is hoe groot de behoefte onder deze groep is. ,,We hebben niet eens getallen.”

Quote Om hoeveel jongeren gaat het? We hebben niet eens getallen Jos Verbeek, VVD Verbeek adviseerde om met ouderen te gaan praten om de doorstroming te stimuleren. Woningzoekenden binden aan de eigen kern bemoeilijkt juist de doorstroming, vond de VVD. D66 opperde om een brochure te maken voor jongeren om inzicht te geven in alle financiële lasten die zelfstandig wonen met zich meebrengen. ,,Het omvat meer dan 500 euro aan kale huur”, aldus Ad Theuns.

Nieuwbouwplannen

Wethouder Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal) had grote waardering voor het initiatiefvoorstel (‘Dit is het eerste ooit’.), maar het college voelt er niets voor om die 25 procent nieuwbouw voor jongeren vast te leggen. ,,We moeten ook voor ouderen bouwen.” Zij steunde het idee om woningcorporaties uit te nodigen voor een gesprek met de gemeenteraad over de woningmarkt.

Baartmans zei dat er wel degelijk iets gebeurt voor jonge starters. In plan Buiten de Veste in Steenbergen zijn al nieuwbouwplannen voor jongeren in voorbereiding, terwijl in Nieuw-Vossemeer en Kruisland een onderzoek gaande is naar goedkope huizen voor starters. De wethouder meldde dat corporatie Woonkwartier wil bouwen in Dinteloord, maar dat de gemeente daar geen eigen grond meer heeft.