Meer weten over de Steenbergse geschiedenis? De archeologen kunnen je er alles over vertellen

‘Het liefst kom ik niet in Roosendaal, ik ben trots dat ik in Bergen op Zoom geboren ben’

De 20-jarige Liam Goddrie is een Bergenaar in hart en nieren. Het enige wat hij echt mist, is een muziekwinkel. ,,Voor gitaarsnaren moet ik naar Roosendaal, dus ik bestel ik ze liever online.”

15 mei