Meer vrouwen in de ring: ‘Mensen kijken vreemd op als ik vertel dat ik serieus kickboks’

Van den Broek heeft haar lange, bruine haar strak ingevlochten. Ze zit al dertien jaar in het kickbokswereldje. Met haar man Michel is ze sportschoolhouder van Sportplaza in Essen, dat ook locaties heeft in St. Willebrord, Breda en Hendrik Ido Ambacht. ,,We begonnen met een zaaltje huren voor kickboksen, dat hebben we uitgebreid met fitness en groepslessen.”