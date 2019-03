Meer plek voor woonwagens in Bergen op Zoom

column Over dit onderwerp raken we nooit uitgepraat en dat is maar goed ook

7:30 BREAKING NEWS: DE ZON SCHIJNT! Vandaag weinig wind en met zo’n 10 graden is het aangenamer dan de afgelopen dagen. De meteorologische lente, die woensdag begint, brengt ons dit jaar lenteweer. Saai, zo’n weerbericht? Volgens de lezers op bndestem.nl niet. Artikelen over het weer eindigen bijna zonder uitzondering in de dagelijkse top 5 van best gelezen berichten.