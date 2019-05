Meer onderzoek naar voedselketen Oosterschelde

video Frans Timmermans spoort jongeren aan meer door Europa te reizen

17:32 BERGEN OP ZOOM - Welke jongere zou het nou niet leuk vinden om een jaar te gaan studeren in Spanje? Of in de Verenigde Staten? Zeker als de Europese Commissie het betaalt. Dus als Frans Timmermans, PvdA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van donderdag, in De Blokstallen in Bergen op Zoom voor enkele tientallen scholieren pleit voor uitbreiding van het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus, dan gaat dat erin als Gods woord in een ouderling.