Meer natuur in de wijk: bewoners in Dinteloord krijgen eerste gratis nestkastjes

DINTELOORD - Het door de Provincie gesubsidieerde project ‘Natuur in de Wijk’ bezorgde de afgelopen dagen in Steenbergen en Dinteloord een groot aantal nestkastjes, vleermuizenkasten, bijenhotelletjes en/of beplanting.

Jolanda Fierens nam gistermorgen aan de Steenbergseweg als eerste in Dinteloord haar nestkastjes in ontvangst. ,,Ik had er over gelezen op Facebook. Een leuk initiatief. Ik heb in de tuin al kastjes hangen, maar er is nog plaats.’’

Vijf onderdelen mochten er per adres worden besteld. Zo werd in een andere straat op één adres een vleermuizenkast, bijenhotelletjes en twee ligusterhagen afgegeven. ,,We doen als gemeente mee aan het project om de biodiversiteit en de bewustwording van de natuur bij de inwoners te bevorderen’’, vertellen wethouder Maurice Remery en Diwi Zagers, adviseur natuur en milieu bij de gemeente.

Quote Een leuk initiatief. Ik heb in de tuin al kastjes hangen, maar er is nog plaats. Jolanda Fierens, bewoner

Niet iedereen in de gemeente kan meedoen. ,,Het gaat vooral om kerngebieden. Gebieden waar wat meer verstening is.’’ Door de grote interesse was een extra bijdrage van de gemeente voor andere kernen snel op.

Volledig scherm Natuur in de wijk: nestkastjes uitgifte door wethouder Maurice Remery © Pix4Profs / Peter van Trijen

Advies geschikte plek nestkastje

‘Natuur in de Wijk’ wordt uitgevoerd door Natuurbalans en Orbis. Door ecologen van Natuurbalans is veldonderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de huismus, gier- en huiszwaluw en vleermuis. Zo kan na ongeveer vijf jaar gekeken worden of ‘Natuur in de Wijk’ goed heeft gewerkt.

Sandra Verhagen en Jolanda Kroot van Orbis reiken de materialen uit. ,,We hadden de gebieden al eerder afgelopen’’, vertelt Verhagen. ,,En hebben toen een schetsje in de brievenbussen gedaan met een kruisje op de geschikte plekken voor een nestkastje.’’ Er zijn nog een aantal materialen beschikbaar voor een gedeelte van Steenbergen-Zuid en Dinteloord.

Informatie en kaartje van de gebieden is hier te vinden.

Volledig scherm Natuur in de wijk: nestkastjes uitgifte door wethouder Maurice Remery © Pix4Profs / Peter van Trijen