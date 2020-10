Meer natuur en minder stenen in plan Poortgebied Bergsche Heide

Natuurverenigingen

Plannen die eerder met succes zijn aangevochten door diverse natuurverenigingen. ,,Bij de Raad van State gingen we onderuit”, zegt Arjan van de Graaf van ontwikkelaar Prohuis die vervolgens met de natuurclubs is gaan praten. ,,We hebben hun wensenlijstje opgehaald en eigenlijk hadden ze op veel punten gelijk.” En dus krijgt de natuur ruim baan in het aangepaste plan dat is gesitueerd ten oosten van de A4, ter hoogte van afslag A27 bij Bergen op Zoom.

Het hotel met 150 kamers zou op 20.000 vierkante meter gebouwd worden, dat wordt nu 15.000 vierkante meter. ,,We kappen dus veel minder bomen. Een extra parkeerterrein aan de achterkant van het hotel komt er niet, ook daar kiezen we nu voor natuur”, zegt Van de Graaf. De mogelijkheid om de fastfoodrestaurants Mc Donalds en KFC te kunnen uitbreiden is eveneens geschrapt uit de plannen. Ook het idee voor een carwash bij het tankstation laat Prohuis varen ten faveure van meer natuur.

Ecologische verbindingszone

Het stemt de natuurverenigingen tevreden. ,,We zijn vooral blij dat er wegen worden afgesloten voor auto’s. Dat geeft meer rust voor de natuur”, zegt Wim de Haan van IVN Groene Zoom. Zo worden De Bemmelenberg en de Moervaart met een slagboom afgesloten voor voertuigen.

De natuurverenigingen zijn ook erg blij met de komst van een ecologische verbindingszone die parallel loopt aan snelweg A4 en zich uitstrekt van de Moerstraatsebaan tot aan de Moervaart. ,,De ecologische zone kruist het spoor. Ik hoop dat daar een ecotunnel komt zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen”, zegt De Haan.

Ondernemer Reza Smit van restaurants Le Bouleau en De Berk heeft het in de nieuwe plannen voor elkaar dat hij bij recreatiegebied De Heide zes boomhutten mag bouwen als recreatiewoning. Hij was niet bereikbaar voor een toelichting.

Alle afspraken tussen enerzijds de natuurverenigingen en ondernemer Smit en anderzijds Prohuis en de gemeente Bergen op Zoom zijn vastgelegd in een convenant dat maandag is getekend. ,,Het is jammer dat de gemeente ons niet meteen bij de plannen heeft betrokken. Dat had veel geld, energie en frustratie gescheeld. Als de afspraken uit het convenant goed worden nageleefd, liggen wij niet meer dwars”, zegt De Haan

En daar is het uiteindelijk om te doen. Wethouder Patrick van der Velden liet maandag al weten een gang naar de Raad van State dit keer te willen voorkomen. ,,Dit is een eerste stap naar een nieuw bestemmingsplan. We zijn er nog niet.” Van de Graaf is het daar mee eens. ,,Een belangrijke hobbel is genomen. Maar nu moeten we nog in gesprek met de omwonenden en het bestemmingsplan moet gemaakt.” Hij spreekt van een lang, bijzonder traject. ,,Maar ik zie wel licht aan het einde van de tunnel. We gaan iets moois maken voor Bergen op Zoom.”

Volledig scherm De menners in Bergen op Zoom willen eigen ruiterpaden zoals hier op de foto. © Bert Jansen/DCI Media Menners niet blij met afgesloten wegen Menners voelen zich in de steek gelaten. Nu er vanwege de plannen voor Poortgebied Bergsche Heide diverse wegen worden afgesloten kunnen ze met hun paard en aanspanning nergens meer komen is de klacht. Miranda Franken heeft namens de menners en ruiters een brief gestuurd naar wethouder Patrick van der Velden. ,,De Dellweg is al afgesloten, de Bemmelenberg gaat op slot. We kunnen niet meer in de bossen komen”, stelt Franken. ,,Er wordt met ons gewoon geen rekening gehouden, terwijl er in dit gebied veel paardenliefhebbers wonen en er diverse maneges zijn.” Om van de ene kant van De Heide naar de andere kant te komen moeten de menners naar eigen zeggen helemaal omrijden via de Heerlesebaan. Nu straten fysiek met een slagboom worden afgesloten kunnen menners er niet meer door. Franken vraagt de wethouder routes aan te leggen voor de menners en ruiters zodat ze hun hobby kunnen blijven uitoefenen. ,,Voor mountainbikers is dat ook gedaan, dan moet dat voor ons toch ook kunnen.”