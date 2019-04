Meer mogelijkheden voor vullen van leegstaande winkels in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Om de leegstand in de binnenstad van Bergen op Zoom tegen te gaan, wil de gemeente nu ook andere functies in het centrum gaan toestaan. Niet alleen maar winkel of horeca in de leegstaande panden, maar vanaf nu zijn ook sport- en andere vrijetijdsfuncties toegestaan.

Dat heeft het college besloten, vertelt wethouder Patrick van der Velden.,,We krijgen steeds vaker van zulke aanvragen”, legt hij uit. Hij wijst daarbij op de escape rooms, bijvoorbeeld. Vorig jaar zijn er twee bijgekomen in de Bergse binnenstad: eentje in het Vierkantje en eentje op de Grote Markt. De tweede in een pand waar bijvoorbeeld eerst een broodjeszaak zat. ,,Dat zijn geen winkelpanden meer. Maar het zijn wel geweldige initiatieven voor in de binnenstad.”

Nieuwe bezoekers voor stad

Op basis van de regels voor de binnenstad zijn zulke initiatieven eigenlijk niet mogelijk. En dat terwijl er eigenlijk wel behoefte aan is. Door meer online aankopen, zijn er in de stad vele vierkante meters over, die niet gevuld worden door horeca of winkels.

Daarom heeft het college besloten dat het in de toekomst ook andere functies in het centrum wil toestaan. Niet alleen omdat de leegstand daarmee minder wordt, maar ook omdat het nieuwe bezoekers naar de stad trekt. ,,Het zijn mensen die naar de escape room gaan, maar daarna bijvoorbeeld ook op het terras gaan zitten of gaan winkelen. Op die manier bied je weer iets extra’s aan”, zegt Van der Velden. Alles wat in de vrijetijdssector past, is voortaan dus toegestaan in de binnenstad.

Appartementen in centrum

Van der Velden loopt met dit besluit voorop op de actualisatie van het bestemmingsplan voor de binnenstad. De gemeente is nog bezig om te onderzoeken wat voor centrum ze precies wil.