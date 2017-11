Meer leven in de brouwerij door komst studenten in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De horeca in Bergen op Zoom staat te trappelen om 'vers bloed' in het uitgaansleven. Studenten zijn dan ook meer dan welkom. De horeca-ondernemers zien het al helemaal voor zich: meer studenten in Bergen op Zoom betekent meer bezoekers in de kroegen en meer leven in de stad.

Marijn Withagen van café 't Slik en de Schorre aan de Steenbergsestraat moet direct terug denken aan de jaren '60 en '70, toen er nog een militaire kazerne én een verpleegopleiding in Bergen op Zoom was. ,,Je merkte dat doordeweeks de militairen en verpleegsters uitgingen. Ze zochten elkaar op. Maar dat trok ook andere burgers aan. Het waren drukke avonden in de stad, nu is het doordeweeks maar een saaie boel.''

'Langer open'

De cafébaas hoopt dus dat Bergen op Zoom een leuke studentenstad gaat worden. ,,Ik denk ook wel dat de horeca zich gaat aanpassen. Nu is er doordeweeks dus weinig te beleven, maar ik denk dat de cafés dan wel open zullen gaan en misschien ook langer open blijven.''

De stad is wel toe aan een hogeschool, zegt Withagen. ,,Dan krijgen we weer leven in de brouwerij. Bergen op Zoom is geen Breda en geen Tilburg en dat is echt omdat er hier geen studenten zijn.''

Qua keuze zijn er zat cafés en uitgaansgelegenheden in de stad, denkt Withagen. ,,Bij ons natuurlijk, maar ook Les Vedettes of De Locomotief.''

'Wordt gezellig'

Volledig scherm Original IPTCSource Christian Keijsers Fotografie © Christian Keijsers Fotografie De eigenaar van biercafé de Locomotief aan de Grote Markt, Joep Blokland, ziet de studententoestroom ook wel zitten. ,,Dat wordt gezellig, meer leven in de stad. We kunnen het wel gebruiken. Zeker doordeweeks is het nu maar stil. Met wat studenten erbij is er wat meer leven'', verwacht hij.



Ook hij denkt dat de studenten genoeg keus zullen hebben in het uitgaansleven. ,,Er zijn voldoende plekken waar ze uit kunnen kiezen. Misschien is het enige dat mist een goede discotheek, maar ik weet niet zeker of studenten daar tegenwoordig nog op zitten te wachten.''

Vrijwilligers

Poppodium Gebouw T ziet ook kansen met studenten in de stad, zegt Arjette van Gorsel. ,,We merken het gemis van een hbo. Als je het vergelijkt met Breda dan zijn daar veel meer feesten en is het uitgaansleven levendiger. Veel jongeren uit de buurt trekken daar dan ook heen.''

Het aanbod van Gebouw T zal niet radicaal gaan veranderen, als er meer studenten in Bergen op Zoom neerstrijken. Van Gorsel: ,,Je moet altijd een breed aanbod kunnen bieden. Maar we organiseren nu vaak evenementen die gericht zijn op publiek van 14 tot 16 of van 16 tot 18. Ik kan me voorstellen dat we dan ook meer evenementen gaan organiseren voor studenten. Dus in de leeftijd van 18 tot 25 jaar.''

Ook wat vrijwilligers betreft zijn studenten een welkome aanvulling, zegt Van Gorsel. ,,Het is een mooie manier om stadsgenoten te leren kennen.''