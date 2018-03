Meer harmonie dan geharrewar in gemeente Woensdrecht

Nepaccounts actief rondom ver­kie­zings­cam­pag­ne

7:00 STEENBERGEN/HALDERBERGE - Nepaccounts, kritische burgers en scheldpartijen. De verkiezingscampagne gaat er op sociale media niet altijd even lichtzinnig aan toe. Wie de lokale Steenbergse partijen op Facebook bijvoorbeeld een beetje in de gaten houdt, ziet her en der reacties verschijnen van mensen die weinig tot geen vrienden hebben, niet in Steenbergen of zelfs maar Nederland wonen en profielfoto's hebben die niet te herleiden zijn tot een persoon. Toch zijn ze goed op de hoogte van alles wat er in de gemeente Steenbergen gebeurt.