Meer grip op De Schelp met minder ambtenaren

Grote hoeveel­heid hennepaf­val gedumpt in bos bij Bergen op Zoom

9 september BERGEN OP ZOOM - In de natuur in de omgeving van Bergen op Zoom is woensdagochtend gedumpt hennepafval aangetroffen. Het gaat om een grote hoeveelheid zakken. Volgens boswachter Erik de Jonge is het afval dinsdagavond gedumpt.