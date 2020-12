Meer feestjes? Een concert? Gebouw-T gaat met jongeren aan de slag

BERGEN OP ZOOM - Gebouw-T gaat de komende twee jaar flink investeren in het jongerenplatform Young Creations. Vijftien tot twintig jongeren kunnen dan meepraten en bijvoorbeeld evenementen organiseren of zich ontwikkelingen op een ander gebied.

Dat is mogelijk dankzij subsidies van het VSB Fonds en de Impulsgeldenregeling vanuit de provincie Noord-Brabant. In totaal krijgt het poppodium 56.000 euro voor het jongerenprogramma.

Chillroom bij Op De T

,,We gaan samenwerken met een groepje jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar”, vertelt projectleider Floortje Jochems. ,,Ze kunnen aan de ene kant meedenken over evenementen die we voor jongeren organiseren. Maar ze krijgen daar ook een rol in. Zo kunnen ze ook workshops volgen. Iemand die marketing interessant vindt, kan daarna de marketing van een evenement doen.”

Young Creations bestaat al langer. Zo hebben jongeren eens gezorgd voor een chillroom bij festival Op De T. ,,Dat was een soort pilot”, zegt Jochems. ,,We gaan het nu professioneler inrichten. Echt met de doelgroep in gesprek en kijken wat ze voor evenementen missen. In samenspraak kunnen we dan een mooie programmering neerzetten.”

Want Gebouw-T merkt dat het aanbod voor jongeren beter kan. Maar wil ze niet zomaar iets voorschotelen, legt Jochems uit. ,,We gaan echt samen kijken: wat zien jullie graag en wat doen jullie het liefst? Dat kan een evenement zijn, maar ook een concert.”

Wervingscampagne

Er is plek voor 15 tot 20 jongeren de komende twee jaar. De wervingscampagne start half februari, maar wie interesse heeft kan zich nu al bij Gebouw-T melden. Jochems gaat onder andere bij scholen langs om voorlichting te geven en jongeren te bereiken. Door corona is dat nu wat lastiger, maar gelukkig is de doelgroep online ook goed bereikbaar, zegt ze.

,,Het zou fijn zijn als ze affiniteit hebben met muziek of cultuur, maar het hoeft niet. Iemand die grafisch design leuk vindt of iets met hospitality wil doen, is ook welkom. We gaan er een gevarieerde groep van maken.”

Gevarieerd aanbod voor jongeren

De jongeren die vervolgens bij Young Creations aan de slag gaan zullen een keer in de maand samenkomen. Om te brainstormen, overleggen en te sparren. ,,Zodra het mogelijk is om evenementen te organiseren, kunnen ze ook diensten bij Gebouw-T meedraaien. Maar eerst willen we ze een tijd de kans geven om rond te kijken en te zien wat ze leuk vinden.”

Het mooiste zou zijn als de jongeren ook na twee jaar betrokken blijven bij Gebouw-T en onze culturele partners, zegt Jochems. ,,En kun kennis en ervaring doorgeven aan een nieuwe groep, die zorgt voor een gevarieerder en nieuw aanbod van activiteiten en evenementen voor jongeren.”