Meer dan honderd jerrycans met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Ossendrechts bosgebied

Plafondpla­ten kwamen naar beneden door explosie bij woning burgemees­ter Woensd­recht

2 december HOOGERHEIDE - Steven Adriaansen, burgemeester van de gemeente Woensdrecht, is zaterdagnacht opgeschrikt door een ontploffing bij zijn woning aan de Op den Duyn in Hoogerheide. De explosie had ‘de sterkte van een granaat’. Uit de aflevering van Opsporing Verzocht bleek dinsdagavond dat de knal zelfs zo zwaar was, dat de auto van de burgemeester van de oprit werd geblazen. Ook vielen er plafondplaten naar beneden.