Meer camera's, boa's en groen in Steenbergen

Maurice Remery (Gewoon Lokaal!): ,,Er zijn allerlei dingen in de steigers gezet en daar gaan we nu op voortbouwen. De burger moet weer leidend worden in de gemeente.''

Het coalitieakkoord van Gewoon Lokaal!, VVD en CDA is gisteravond gepresenteerd. Het is een akkoord in hoofdlijnen. De concrete plannen moeten nog uitgewerkt worden.

Mobiele camera's

Maar wat de Steenbergenaar bijvoorbeeld kan verwachten: meer inzet van mobiele camera's als dat nodig is. Bijvoorbeeld in de wijk Steenbergen-Zuid, die geteisterd wordt door vandalisme. Kees Gommeren (VVD): ,,Dat zijn camera's die je kunt verplaatsen naar plekken waar het op dat moment nodig is. Dat komt de veiligheid ten goede.''

Daarnaast wil het nieuwe college meer inzet van boa's, ook in de avonduren. En het nieuwe college vindt het belangrijk dat burgerinitiatieven zoveel mogelijk gesteund worden door de gemeente. Dat nieuwe college gaat bestaan uit Wilma Baartmans, Esther Prent (beiden Gewoon Lokaal!), Petra Lepolder (VVD) en Koos Krook (CDA).

Groene entrees

Baartmans wil zich de komende vier jaar onder andere inzetten voor de diversiteit van het groen in de gemeente. ,,Groene entrees voor de kernen, een beter klimaat voor bijen en meer groen. Uit onderzoek blijkt dat we heel veel gras hebben, dat is saai. En daar hebben de dieren, zoals vlinders, niks aan.'' Ze wil daarbij gebruik maken van de vele deskundigen die de gemeente rijk is.

Prent krijgt onder andere jeugd, gezin en sport in haar portefuille. Nieuwkomer Krook, nu nog wethouder in de gemeente Neerijnen, gaat zich vooral richten op het sociale domein en de zorg. Een idee dat hij in verder wil uitwerken is het sociale wijkteam. ,,Werken aan zorg die dichtbij en vertrouwd is. En kerngericht.''

Installatie

Lepolder is de enige huidige wethouder die ook de komende vier jaar aanblijft. Zij gaat verder met recreatie en toerisme, maar krijgt ook nieuwe taken zoals economie en financiën in haar takenpakket. ,,Ik ben van plan niet alleen te kijken of de begroting wel helemaal klopt, maar ook of we het wel goed hebben gedaan. Hebben we wel aan de juiste dingen geld uitgegeven?''