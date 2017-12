Meer bussen in de spits, dus minder 'veevervoer' in Zuidwesthoek

HOOGERHEIDE - De nieuwe busdienstregeling van Arriva die zondag van kracht wordt in de Zuidwesthoek telt extra ritten in de spits op lijn 104 en 105. ,,Mooi, want het leek voor de schooljeugd wel veevervoer."

Voorzitter Rob de Kort van Dorpsplatform Hoogerheide spreekt uit ervaring. ,,Als mijn eigen kinderen niet naar school fietsen in Bergen op Zoom, dan breng ik ze met de auto, hoewel ze een ov-kaart hebben. Maar de ochtendspits is echt geen pretje. Net veevervoer, zo druk."

Arriva kiest in ochtend- en middagspits op lijn 104 en 105 voor ritten om het halve uur in plaats van het hele uur. ,,We hadden via de gemeente aangedrongen op meer bussen in de spits. Die extra ritten juichen we dus toe", aldus De Kort. ,,Zeker 's morgens. In de middag is de drukte meer gespreid."

In 2014 haalden de dorpsplatforms in Ossendrecht en Putte 2600 handtekeningen om buslijn 105 te behouden. Die lobby slaagde. Voorzitter Adrie van der Vliet van het DP Ossendrecht ziet dat er weinig verandert, maar blijft realistisch.

,,Je mag al blij zijn dat het niet verslechtert. Houden wat er is, lijkt het hoogst haalbare", zegt Van der Vliet. Hij ziet in het nieuwe rooster op lijn 104 vooral voordelen voor leerlingen van het Zuidwesthoek College. ,,Altijd goed natuurlijk. Al hebben mensen in het dorp zelf er niet zo veel aan."

Geen zorgen

Zijn Putse collega Frank Roeken herinnert zich de strijd in 2014 om lijn 105 nog. ,,Toen kregen we veel telefoontjes omdat kinderen uit Putte anderhalf à twee uur op school hadden moeten wachten voor ze naar huis konden. Dat ging gelukkig niet door. We hadden nu geen zorgen dat het achteruit zou gaan."

Ad Hectors van Dorpscoöperatie Huijbergen is blij dat lijn 104, die ook zijn dorp aandoet, in de spits een bus om het half uur krijgt. ,,Dat is in sowieso positief natuurlijk."