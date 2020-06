Meer burenruzies sinds corona: vraag naar bemiddeling stijgt

De meeste klachten gaan over geluidsoverlast, weet Van Poppel. ,,In de tuin of gehorige huizen krijg je nu meer leefgeluiden mee. Wie door corona thuis zit of zijn baan kwijt is, ergert zich nu nog eerder aan buren die de wc doortrekken of hoorbaar door hun huis lopen. Ook muziek, kinderen, blaffende honden of echtelijk geruzie dat je letterlijk kunt volgen, wordt als storend ervaren.”

Overhangende tak of geblokkeerde uitrit

Ook katten in de tuin, overhangende takken of een bus die pal voor jouw raam of uitrit wordt geparkeerd kunnen tot spanning leiden. ,,Sommige mensen zeggen zelf tegen hun buren: ‘Goh, ik heb hier of daar last van’. Maar soms sleept een situatie aan en lukt een fatsoenlijk gesprek niet meer zonder hulp van buitenaf.”

Vrijwilligers nodig

Van Poppel stuurt bij WijZijn als coördinator vrijwillige bemiddelaars aan voor de gemeenten Woensdrecht en Tholen. ,,Roosendaal heeft er 30, Bergen op Zoom 25, Steenbergen twaalf. Tholen gaat van zes naar elf. Ook Woensdrecht heeft er zes, dat mag best verdubbelen. Daar zijn we in 2019 gestart en werden 32 van de 36 gevallen opgelost. Bij een onveilige situatie is het meer iets voor de wijkagent.”

Uitgangspunt is dat mensen zelf bellen voor steun. ,,Dat geeft aan dat ze gemotiveerd zijn. Ik stuur dan twee vrijwilligers die elkaar aanvullen. Soms lucht het al op als iemand zijn verhaal kwijt kan en nadenkt over iets waar ie in zijn boosheid niet bij stil had gestaan.”

Gesprek op neutraal terrein

Als de overlastmelder in gesprek wil, polsen de bemiddelaars of de buren daar ook toe bereid zijn. ,,Soms zijn ze zich van geen kwaad bewust, soms is de reactie: ‘Kan me niet boeien’. We houden een bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. Eerst alle nare gevoelens eruit, daarna opbouwen. Vaak lukt dat.”

Onpartijdig een spiegel voorhouden

Wie graag een luisterend oor biedt en niet oordeelt, kan geschikt zijn als bemiddelaar. ,,Je moet onpartijdig zijn. De kunst is beide partijen tot elkaar te laten komen, een soort spiegel voor te houden. Soms hebben ze handvatten nodig om er zelf uit te komen. Buren hoeven geen vrienden te zijn, als je elkaar maar geen last bezorgt.”

Driedaagse training

Wie zich aanmeldt als vrijwilliger, krijgt een driedaagse basistraining Buurtbemiddeling. ,,Vaardigheden die jou ook kunnen helpen op de arbeidsmarkt. Ook veel gepensioneerden vinden dit werk leuk. De voldoening is groot als een situatie weer leefbaar wordt.”