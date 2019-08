Meer auto's, maar lagere snelheid bij Zuiderdreef in Bergen op Zoom

Oud-wethouder Arjan van der Weegen keert terug in Bergse raad

21 augustus BERGEN OP ZOOM - Arjan van der Weegen komt terug in de Bergse gemeenteraad als raadslid. De oud-wethouder wordt 12 september geïnstalleerd en is daardoor sneller dan verwacht terug in de politiek. Hij vult de zetel op van GBWP-partijgenoot Jan de Krom uit Halsteren die vanwege gezondheidsredenen is gestopt.