Meer apparaten voor hartreanimatie in Bergen in Op Zoom

De nieuwe AED's komen in de Ansjovislaan, Wierlaan en Steynlaan. Plekken in de stad waar nu nog geen defibrillatoren hangen en waar dat volgens Hagenaars wel gewenst is. Het gaat om drie buitenkasten die straks 24 uur per dag beschikbaar zijn.

De AED's aan de Tholenseweg, Gertrudisboulevard en Aspergedreef worden vernieuwd. ,,Die apparaten zijn inmiddels tien jaar oud'', zegt Hagenaars. ,,We vervangen ze preventief. Puur vanwege de veiligheid.''

8.500 euro

Voor de zes AED's, plus kasten waarin ze hangen, moet de stichting 8.500 euro ophoesten. En daarmee blijft van het subsidiebedrag nog 1.500 euro over. Geld dat gaat naar verzekeringen, reparaties aan kasten en het vervangen van batterijen en elektrodenpads, legt Hagenaars uit.

Bergen op Zoom telt nu een slordige 175 tot 200 AED's, draagbare apparaten die het hartritme kunnen herstellen bij een hartstilstand. Dat gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Het merendeel van de apparaten is eigendom van bedrijven of particulieren. De gemeente bezit zo'n 20 AED's en de stichting AED 25 stuks. ,,Bij bedrijven zie je helaas nog vaak dat de apparaten binnen hangen. Ook bij de gemeente is dat het geval. Na sluitingstijd heb je niets meer aan zo'n apparaat. Je kunt er niet bij.''

Geld raakt op

De Stichting AED Bergen op Zoom streeft naar zoveel mogelijk AED's in de openbare ruimte. In woonwijken of op plaatsen waar veel mensen passeren. Diefstal of vandalisme komt volgens Hagenaars nauwelijks meer voor. ,,In de beginjaren gebeurde het af en toe. Nu hooguit twee keer per jaar. Het is net als met brandblussers. Die waren ooit ook populair. Nu is er niemand meer die ermee aan de haal gaat. Met AED's is dat niet anders.''