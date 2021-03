Meer ambtenaren ziek thuis, Woensdrecht trekt ruim drie ton uit voor vervanging

De eigen auto als stemhokje: ‘Kiezers vinden het een leuke ervaring’

15 maart BERGEN OP ZOOM - Het is geinig voor de afwisseling. Weer eens wat anders. De drive through, zeg maar rijdend je stem uitbrengen, in een loods in Bergen op Zoom voelde maandag op de eerste verkiezingsdag als een verfrissende ervaring. ,,Kiezers zijn nieuwsgierig, ze vinden het leuk”, aldus Ton Ringersma van het Eventum-stembureau in de Markiezenstad.