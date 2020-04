‘Meer aandacht voor sociale huurwoningen op langere termijn’

BERGEN OP ZOOM - Als het op de sociale woningen in Bergen op Zoom aankomt, moet de gemeente vooruitkijken. Niet vier jaar zoals gebruikelijk, maar zeker tien, vijftien of zelfs twintig jaar. Die oproep doet bestuurder Marc van der Steen van Stadlander.

Komende donderdag tikt de gemeenteraad de woonvisie af, tijdens een digitale vergadering. Daarin staan de plannen voor de komende vier jaar. Maar dat gaat wat Stadlander betreft niet ver genoeg. ,,Verder vooruit kijken vinden we, zeker gezien de financiële positie van de gemeente, verstandig”, zegt Van der Steen, die ook een brief heeft gestuurd naar de politiek.

Wijken met veel sociale huurwoningen

,,Waar willen we naartoe met wonen en leven in de gemeente? En wat voor stad willen we zijn, ook als het gaat om de sociale huur? Er zijn wijken waar heel veel sociale huurwoningen zijn en wijken waar er juist heel weinig zijn. Het beste is om dat te spreiden.” En dat is geen kwestie van een paar jaar, maar daar is langer de tijd voor nodig, ziet Van der Steen.

In de nieuwbouwwijken Scheldevesting en de Markiezaten is bijvoorbeeld amper rekening gehouden met de sociale huur, zegt Van der Steen. Terwijl in de wijken Gageldonk en Warande verhoudingsgewijs heel veel sociale huurwoningen zijn.

Sturen op de woningvoorraad

,,In wijken waar weinig sociale huur is, moet je dat laten toenemen en in wijken waar veel sociale huurwoningen zijn, moet het juist afnemen. Het gaat om het brede perspectief in de stad. Dat is een beweging die we willen maken”, zegt Van der Steen. ,,Maar wil de gemeente daar iets mee? En hoe gaan we dat doen?”

Stadlander zelf kan besluiten om woningen in de verkoop te doen, bijvoorbeeld. Maar ook de gemeente kan een rol hebben. ,,Op het moment dat je als gemeente gronden verkoopt voor woningbouw, kun je sturen op de sociale voorraad. Maar daarvoor moet de stip op de horizon wat verder gezet worden dan vier jaar. wat je nu bouwt staat er over vijftig jaar namelijk nog steeds.”

Naast de brief heeft Van der Steen zijn standpunt inmiddels ook mondeling toegelicht aan de wethouder en betrokken ambtenaren.

Geen zorgen

Toch maakt Van der Steen zich op de korte termijn geen zorgen over de woningvoorraad in Bergen op Zoom. ,,We hebben genoeg sociale huurwoningen, als je kijkt naar de verwachte bevolkingsontwikkelingen. Maar op de langere termijn ontstaat er krimp. Dat moet je goed blijven monitoren.”