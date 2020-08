Meer aandacht voor jongeren tijdens coronaperiode dankzij streetcoaches

Het was vaak gewoon een praatje maken met ze. Laten merken dat er mensen waren bij wie ze terecht konden, vertelt Koolen. ,,Ik heb ze bijvoorbeeld gevraagd wat ze van de coronamaatregelen vinden en hoe ze zich voelden.” Zijn ervaring is dat ze een beetje zoekende waren in die tijd. ,,Niemand wist natuurlijk hoe lang het ging duren en wat er op ons af kwam. En ze verveelden zich.” En dat was best lastig. Want Koolen kon ze niet helpen met het vinden van een bijbaantje of naar een sportcentrum sturen. Omdat het allemaal gesloten was.