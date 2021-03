Meepraten over de Bergse bezuinigingen? Dat kan nu

BERGEN OP ZOOM - Waar kan de gemeente het beste op bezuinigen? Iedere Bergenaar heeft daar wel een mening over en kan die nu ook spuien. Want Bergen op Zoom wil graag horen wat voor ideeën er leven onder de bewoners van de stad.

Om zo in mei tot afgewogen beslissingen te kunnen komen. In die maand staat een volgende forse bezuinigingsronde op de agenda van de gemeenteraad. Nodig omdat de stad in forse geldnood zit. Eind vorig jaar is daarom al 5,5 miljoen bezuinigd, waarvan zo'n 3 miljoen op het eigen personeel. De gemeenteraad ziet liever dat er ambtenaren verdwijnen dan dat de voorzieningen in de stad eraan gaan.

Corona

Want wanneer doe je het in tijden van corona goed. ,,We kunnen nu niet de wijken en dorpen in zoals we anders zouden doen. Om met mensen te praten.” Uiteindelijk is gekozen voor een enquête die via de website van de gemeente is te vinden. En er komen online sessies.

Andere geluiden

Die enquête staat maar kort online, tot en met 10 maart. Dat klinkt wat tegendraads, maar volgens Stander zit er veel tijdsdruk op. Om op tijd voor mei alles verwerkt te hebben.

,,We praten uiteraard als gemeente al met mensen, onder meer uit de cultuursector, uit de sportwereld, met bedrijven. Maar nu proberen we ook andere geluiden boven water te krijgen. Iedereen die wil kan reageren. In de eerste 24 uur dat de enquête online stond hebben er al honderden mensen gereageerd.”