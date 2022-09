'Meelexplosie’ in hartje Hoogerheide door losschieten slang van silowagen

Belgische prinses én kunstena­res Delphine te gast bij If Clothes Could Talk

BERGEN OP ZOOM - Hoog bezoek donderdag in het laatgotische stadspaleis Het Markiezehof. De Belgische prinses én kunstenares Delphine van Saksen-Coburg is als speciale gast aanwezig op de daar met muziek, dans en poëzie geopende expositie If Clothes Could Talk.

15 september