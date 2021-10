MediaMarkt geopend in Bergen op Zoom: ‘Zo fijn dat we hier gratis kunnen parkeren’

Al voor openingstijd stond er een rij buiten. Michael Bogaarts komt voor een nieuwe Playstation. ,,En ik was natuurlijk benieuwd hoe de nieuwe winkel er uitziet. Dit is een betere locatie, de binnenstad wordt steeds leger.” Theo en Charlina Vierbergen staan ook te wachten. ,,Heerlijk dat MediaMarkt nu hier zit”, zegt Charlina. ,,Die parkeergarage in de stad, dat is echt een rotding. Zo smal. Theo rijdt niet meer, en ik durf het niet. En hier is het gratis parkeren, dat is ook fijn.” Het stel was eigenlijk op weg naar Albert Heijn. ,,Maar we hoorden muziek, dus kwamen we maar eens kijken.”