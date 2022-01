McDonald’s stopt na ophef met ‘vaccinatie-korting’ in Bergen op Zoom, niet iedereen snapt grap

Nieuw dagcentrum moet ouderen langer thuis laten wonen: ‘De rolstoel blijft letterlijk buiten de deur’

STEENBERGEN - Om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, komt tanteLouise nog dit voorjaar met een nieuw zorgconcept. Daarmee slaat de zorgorganisatie twee vliegen in een klap. Door ouderen te activeren en zelfredzamer te maken, verlaagt tanteLouise de druk op de verpleeghuizen. De aftrap is in Steenbergen.

7 januari