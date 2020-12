Maximaal 30 kilometer een goed idee? ‘Ja, het is hier soms net een racebaan nu’

,,De hiërarchie en wegstructuur is nu opgebouwd om verkeer te sturen over gebiedsontsluitingswegen”, zegt Van den Merkenhof. Woonstraten zijn ondergeschikt aan de randwegen. Anders gezegd: het idee is dat automobilisten eerder kiezen voor wegen waar ze 50 kilometer per uur kunnen rijden, dat is beter voor de doorstroming.

‘Verlaging niet uit te leggen’

Het zomaar verlagen van de maximumsnelheid kan wel, maar het wegennet is daar helemaal niet op gebouwd. Van den Merkenhof: ,,De inrichtingseisen van een weg voor 50km/h en 30km/h zijn ook dermate anders. In het kader van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid is het dan niet meer uit te leggen als alle wegen een maximumsnelheid van 30km/h hebben.”

De maximumsnelheid verlagen zou wel eens een uitkomst kunnen zijn in de Mozartlaan, denkt bewoonster José Heltzel. Daar vliegen de auto’s vaak door de straat. Maar ze ziet er ook de nadelen van: ,,Je krijgt dan wel erg veel vertraging in de bebouwde kom.”

‘Heel gevaarlijk’

De Mozartlaan is een straat waar automobilisten maximaal 50 kilometer per uur mogen rijden. ,,Maar ze rijden hier soms wel met 80 km/h per uur voorbij. Niet allemaal natuurlijk, maar wel vaak. Bij het verkeerslicht geven ze heel hard gas, zodat ze in een keer naar de volgende straat door kunnen.”

Quote Bij het verkeers­licht geven ze heel hard gas, zodat ze in een keer naar de volgende straat door kunnen. José Heltzel Het is af en toe net een racebaan, zegt Heltzel. ,,Het is heel gevaarlijk, er lopen ook twee fietspaden. Maar daarnaast hebben we ook last van geluidsoverlast. Zowel als je binnen als buiten zit. We hebben dubbel glas, dat hoor je er gewoon doorheen. Dat vind ik vooral heel hinderlijk.”

Onveilige trajecten

De Mozartlaan is een zijstraat van de Ravelstraat en die staat op de derde plek van onveiligste trajecten in Bergen op Zoom. Op 1 staat de Guido Gezellelaan/Pastoor Jutenlaan, gevolgd door de Kastanjelaan/Mimosastraat. Dat blijkt uit een top 10 van de gemeente Bergen op Zoom.

Dat is gebaseerd op de BRON-database, die ongevallen bijhoudt die geregistreerd worden door de politie of schadeverzekeraars. Van den Merkenhof zegt daar een kanttekening bij: ,,Er gebeuren nog steeds ongelukken die niet door de politie of andere instanties geregistreerd worden.”

Of er minder ongelukken gebeuren op wegen waar auto’s maximaal 30km/h mogen is voor de gemeente niet te achterhalen. ,,Het is niet mogelijk om met één druk op de knop alle ongevallen in beeld te brengen”, zegt de woordvoerder.

Drukte op fietspaden toegenomen

Piets Bruys van de Bergse Fietsersbond ziet wel wat in een verlaging van de maximumsnelheid. ,,Maar daar zitten verschillende kanten aan, het is veel ingrijpender dan je denkt. Je moet het met verstand toepassen, daar waar het de veiligheid dient.”

De drukte op de fietspaden neemt namelijk toe, ziet Bruys. ,,Snorfietsers, brommers. Het verschil in snelheid is daardoor te groot op het fietspad. Als je 30km-wegen hebt, dan kunnen zij naar de rijbaan. En blijft het fietspad voor de fietsers. Dat zijn regels die ze in Amsterdam ook al toepassen die voor fietsers een enorm gewin opleveren.”