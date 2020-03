Máxima verrast zorginstelling in Bergen op Zoom met telefoontje: ‘Ze leeft enorm met ons mee’

BERGEN OP ZOOM - Zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom is dinsdag verrast met een telefoontje van Máxima. De koningin sprak met Conny Helder van de Raad van Bestuur. Máxima wenste het zorgpersoneel en de bewoners heel veel sterkte toe. Volgens TanteLouise was ze ‘goed op de hoogte’ van de problematiek in Brabant.

De Bergse zorginstelling deelt het nieuws op sociale media. ,,Hoe leuk is dat? Koningin Máxima die spontaan de telefoon pakt en belt met TanteLouise, om uit eerste hand te horen hoe het gaat in deze moeilijke en zware tijd”, meldt TanteLouise. ,,Niet alleen met tante maar vooral ook met alle medewerkers en vrijwilligers, de cliënten en hun mantelzorgers.”

Het gesprek duurde zo'n twintig minuten. Conny Helder van de Raad van Bestuur van de zorginstelling vond dat de koningin goed op de hoogte was van de Brabantse situatie. ,,Ze was goed geïnformeerd over de wijze waarop we proberen door samenwerking het coronavirus het hoofd te bieden. Ze sprak daarvoor ook haar waardering uit. Samen met haar man leeft ze enorm met ons mee.”

Hartverwarmend

Helder, ook actief voor brancheorganisatie Actiz, ontmoette Máxima vorig jaar al eens bij de opening van verpleeghuis Hof van Nassau. Ze geeft aan blij verrast te zijn met het onverwachte telefoontje. ,,Het was een heel persoonlijk gesprek. De koningin nam uitgebreid de tijd en gaf in alles blijk van een enorme betrokkenheid. Zo leuk! Haar steun is echt hartverwarmend.”

Bij TanteLouise, gevestigd op veertien locaties in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, zijn zo'n 1800 medewerkers en 850 vrijwilligers actief. In de zorgcentra en verpleeghuizen verblijven ongeveer 1100 cliënten. Zij moeten het de komende tijd doen zonder bezoekjes van familie of kennissen.