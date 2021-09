Max (18) houdt wel van een feestje: ‘Ik wil zelf later festivals organiseren’

Jong in...Zijn nieuwe studie in Breda is net begonnen, maar toch wil Max van Lare (18) nog wel even in Bergen op Zoom blijven wonen voordat hij op kamers gaat. Daarnaast is hij een enorme festivalfan. ,,Een toegangspas lijkt me wel een goed idee.”

Wat voor stad is Bergen op Zoom voor jou?

,,Het is een kleine stad, maar wel gezellig. Ik woon er al mijn hele leven en heb met name in de binnenstad gewoond, bij de Grote Markt. Daar is altijd wat te doen. Toch is het ook wel een rustige stad, hoor. Er gebeuren weinig gekke dingen.”

Is het niet saai dan?

,,Door die corona is er wel minder te doen, maar normaal gesproken zijn er veel evenementen. Deze zomer waren er wel elke donderdagavond liveoptredens bij het Wilhelminaveldje. Daar traden verschillende bands op en dat was heel gezellig. Krabbenfoor is ook altijd erg leuk, met al die kraampjes en optredens. Dan is het op de Grote Markt één groot feest.”

Hoe zou je een Bergenaar omschrijven?

,,Dat is lastig. Er is zoveel diversiteit dat er niet echt één type Bergenaar is, denk ik. De wijken zijn ook heel verschillend van elkaar. Vroeger woonde ik in de wijk Zeekant, en daar was het meer een hechtere familie. Iedereen kende elkaar, mensen deden ook regelmatig een drankje samen. In het centrum is dat wel minder.”

Vind je dat jammer?

,,Ja, dat zou wel leuk zijn. Hoewel ik er nu ook regelmatig met vrienden afspreek. De meesten wonen meer buitenaf, dus dan spreken we af bij mij en gaan van daaruit naar de stad toe. Meestal naar het terras.”

Wat is een leuke plek voor jongeren?

,,Meestal zitten we bij De Bourgondiër. Daar hebben ze leuk personeel en een groot terras. Ik werk er zelf ook, in de bediening en achter de bar. De afgelopen maanden heb ik er veel kunnen werken, en dat is echt stikgezellig.”

Heb je zin in je nieuwe studie in Breda?

,,Zeker. De BUas lijkt me een heel creatieve, levendige school. De introductieweek was wegens corona wel korter; twee dagen in plaats van vier. Dat is wel balen, natuurlijk. Toch waren er leuke activiteiten om de stad en andere studenten te leren kennen.”

Waarom kies je voor de studie Leisure & Events Management?

,,Ik ben een enorme festivalfan. Uiteindelijk wil ik later ook zelf festivals organiseren en ik denk dat ik daar met deze opleiding veel over kan leren.”

Heb je de festivals dan niet erg gemist deze zomer?

,,Tuurlijk. Ik hou van feesten, dus het was echt wel balen dat er alsnog weinig door kon gaan. Maar goed, we kijken uit naar de volgende zomer. Ik sta dan niet als eerste in de rij om een kaartje te kopen, hoor. Ik wacht liever even tot er een paar festivals zijn geweest. Ik vind het zonde om kaartjes te kopen als een festival dan alsnog afgelast wordt.”

Is het slim van de regering om coronatoegangsbewijzen voor onder andere festivals en horeca in te voeren?

,,Ja, het lijkt me wel een goed idee, want dan worden er geen uitzonderingen meer gemaakt en heb je gewoon overal een toegangsbewijs nodig. Het lijkt me alleen niet echt goed te controleren, want mensen die (nog) niet gevaccineerd zijn en geen corona hebben gehad moeten veel testen af gaan leggen.”

Denk je dat het mensen af kan schrikken om naar horeca of festivals te gaan?

,,Dat denk ik wel, want dan moeten ze een bewijs bij zich hebben en dat laten controleren. Dat is iets wat sommige mensen als niet prettig kunnen ervaren. Ik denk dat als het eenmaal in het systeem zit van mensen dat ze het toch wel gaan doen en zich eraan gaan houden. Maar net als deze zomer zullen er ook wel manieren komen waarop mensen gaan frauderen.”

Ga je in Breda op kamers?

,,Ik twijfel nog. Ik denk dat ik sowieso de eerste twee jaar in Bergen op Zoom blijf. Daarna wil ik wel op kamers, want het studentenleven is iets wat je moet hebben meegemaakt, vind ik. Het zorgt voor meer zelfstandigheid en ook wat meer vrijheid om met vrienden af te spreken.”

Zie je jezelf ooit in een dorp wonen?

,,Nee, ik ben een echt stadsmens. Ik hou wel van wat reuring en drukte. Ik zou later ook echt in een grotere stad willen wonen dan Bergen op Zoom. Breda dus, of misschien wel Amsterdam.”

Max van Lare (18) Woont met: vader Eri en zusje Isa

Huisdieren: geen

Opleiding: eerste jaar Leisure & Events Management aan Breda University of Applied Sciences (BUas)

Hobby’s: voetbal

Bijbaan: horecamedewerker bij Grand Café Hotel De Bourgondiër in Bergen op Zoom

Verliefd: nee