Massaal naar België vanwege lagere benzineprijs: 'Vier keer tanken dan heb je de vijfde gratis’

Na onderzoek kadavers en foto’s: West-Bra­bant kreeg écht bezoek van wolf, maar schapen zijn waarschijn­lijk doodgebe­ten door een hond

7 mei KALMTHOUT - Enkele weken geleden werd in Dinteloord al een wolf gesignaleerd en nu is met zekerheid te zeggen dat sinds 2 mei een wolf verblijft in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Dat blijkt uit camerabeelden én uit de vondst van een kadaver van een ree waaraan duidelijk was gegeten.