Martien Franken verzamelt DE-punten: ‘Soms ben ik net Dagobert Duck, niet met geld maar met bonnen’

Waarom doen de Lions dat, Martien?

,,De Lions willen zich inzetten voor het goede doel. In Bergen op Zoom hebben we jaren het vastenavendconcert met de Sjefkes gehouden, en nu doen we alweer voor het negende jaar de Douwe Egberts actie. De voedselbank krijgt vaak producten, maar daar is niet zo vaak koffie bij. Dat is toch een luxe product. Daarom is het zeker in deze tijd fijn om de voedselbankklanten een pak koffie mee te kunnen geven.’’