Marokkaanse cafébazen: politie en gemeente Bergen op Zoom schuldig aan 'etnisch profileren'

Naar aanleiding van de ingediende klacht door Azarkan sprak deze krant met vijf horecabazen van Marokkaanse afkomst die niet met naam en toenaam in de publiciteit willen. Reden: vrees dat de controles verder opgevoerd worden en ze naar buiten toe nog meer gecriminaliseerd worden. Ze kunnen zich niet langer aan de indruk onttrekken dat sprake is van 'etnisch profileren'. ,,We worden selectief uitgekozen.'' En: ,,Het heeft veel weg van pesten.'' Een van de ondernemers vindt dat politie en gemeente juist blij moeten zijn dat (jonge) Marokkanen zich thuis voelen in zijn café. ,,Hebben ze dan liever hangjongeren op straat? Wij schenken geen alcohol. Buren hebben nog nooit geklaagd. Wat is dit?'' Een andere cafébaas vermoedt dat de gemeente uit is op sluiting van zoveel mogelijk Marokkaanse horecabedrijven.