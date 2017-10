Marktkraam op amper een meter van attracties: hommeles tussen kermis en weekmarkt

BERGEN OP ZOOM - Hommeles tussen najaarskermis en de donderdagse weekmarkt in Bergen op Zoom. Twee kleinere kermisattracties konden donderdag niet open. Oorzaak: een kraam van de weekmarkt staat op amper een meter van de attracties op het Zuivelplein. ,,Dit is minachting naar de kermisexploitanten toe'', vindt Frank Vale, organisator van de kermis.

,,We moeten allemaal ons geld verdienen. Maar dit kan niet.'' Hij vindt dat bij het opstellen van de weekmarkt donderdagochtend rekening gehouden had moeten worden met de kermis. Die er al stond. Maar dat is niet gebeurd.

Bert de Jongh die met zijn attractie op het Gouvernementsplein staat heeft er wel een mening over. En die uit hij ook. Vol gas tegen de marktmeester. ,,Die had eerder moeten bijsturen. De kermis kun je niet verplaatsen. Die stond er al. Daar had rekening mee gehouden moeten worden.''

Kraam

Ook niet gelukkig is Norbert van de Sanden. Zijn kraam blokkeert de twee attracties. ,,Toen ik donderdagochtend kwam is er overlegd. Mijn kraam is al naar voren gegaan. En ik heb de opstelling aangepast en mijn bus elders weggezet.'' Zijn conclusie: ,,Er is niet goed met mekaar gepraat. Die kermis had op een andere plek moeten staan. Nu ziet het er niet uit. Voor allebei niet, de kermis niet en de weekmarkt niet.''

Volledig scherm De kraam van Norbert van de Sanden is om een van de kermisattracties heen gebouwd © Jan van de Kasteele

Wat laconieker reageert Henri Roefs. Een van de attracties waar het om gaat is van hem. Rond drie uur is ie toch open gegaan. ,,De markt is zo weer weg. Het is alle dagen tot nu toe goed gegaan. Ik zit er niet zo mee. Mijn geld verdien ik met mijn attractie op de Grote Markt. Er is gewoon sprake van miscommunicatie.''

Vervelend

Peter van der Graaf, woordvoerder van de gemeente, vertelt dat de ambtenaar verantwoordelijk voor kermis en weekmarkt, ter plekke is geweest. ,,Het is best goed gegaan'', laat hij weten. ,,Alleen bij die twee kleine attracties raken ze elkaar. Wij zeggen: het is vervelend, maar ook niet meer dan dat.''

Kermisorganisator Frank Vale baalt er vooral dat dit is voorgevallen. ,,Er is zoveel positiviteit op deze kermis. En dan dit.'' Hij kreeg 's ochtends om zeven uur al telefoon. ,,Er is gezocht naar een oplossing maar die is er niet.'' Als de kermisattracties iets verder naar achter hadden gestaan, was er iets meer ruimte geweest. ,,Maar nog steeds onvoldoende.''

De kwestie komt ter sprake als de najaarskermis straks wordt geëvalueerd.