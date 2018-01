Markiezenhof wordt dé spil van spannende verhalen

Het Markiezenhof en de gemeente Bergen op Zoom hebben een belangrijke naam binnengehaald om het nieuwe museumconcept 'Publiek geheim, geheim publiek' verder uit te werken. Frank Bode, onder meer verantwoordelijk voor de succesvolle Jheronimus Bosch-tentoonstelling in Den Bosch in 2015 , is aangetrokken als adviseur en bewaker van het concept.

Welkom

Volgens wethouder Arjan van der Weegen helpt hij het museum om te vormen. ,,Alle leeftijden, rangen, standen, culturen en achtergronden moeten zich welkom voelen in Het Markiezenhof en geïnteresseerd raken in authentieke verhalen uit Bergen op Zoom en omgeving.''

Daarbij speelt Het Markiezenhof zelf een prominente rol. Want zowel de wethouder als directeur Cees Meijer van het Cultuurbedrijf, waar het stadspaleis onder valt, is ervan overtuigd dat Het Markiezenhof 'het mooiste museumstuk is dat we hebben'.

Vestingverleden

Het is straks de plek waar informatie te vinden is over de vestingwerken. En waar mensen worden verwezen naar bijvoorbeeld Fort de Roovere in Halsteren om dat vestingverleden te beleven.

,,Ja, dat kan via een vestingroute. Die is er nog niet, maar alle informatie daarover hebben we. Het gaat erom die te bundelen in nieuwe concepten. Het vertellen van geheime verhalen staat daarin voorop'', aldus Van der Weegen.

Daarbij wordt breder gekeken dan alleen de gemeente Bergen op Zoom. Het is de bedoeling dat de overige Brabantse Wal-gemeenten (Woensdrecht en Steenbergen) aanhaken. Ook wordt verbinding gezocht met bijvoorbeeld de Gevangenpoort en de Gertrudiskerk door delen van de collectie daar tentoon te stellen. Dat gebeurde al eerder tijdens de Zilvertentoonstelling. ,,Iedere tentoonstelling toetsen we aan ons concept 'publiek geheim, geheim publiek'. Het moet daar binnen passen'', zegt Meijer.

Items

Ook wordt de complete collectie van het museum, die bestaat uit zo'n 17.000 items, erop getoetst. Passen ze in de tentoonstelling die dan loopt, dan worden ze gebruikt. Ook worden vanuit andere musea items gehaald waarmee de eigen tentoonstelling wordt versterkt. ,,Een van onze stukken wordt nu tentoongesteld in Brugge en tot voor kort was ons oudste brilletje in Parijs. Als wij Brugge helpen, dan helpen zij ons'', verwacht de wethouder.

Alle plannen worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten. Er hoeft dus geen extra euro bij. Meijer: ,,Daar zijn we best trots op. Iedereen staat in de startblokken en wil aan de slag.''

Binnenkort begint het groot onderhoud en de herinrichting van Het Markiezenhof. Naar schatting vergt die operatie 1,5 tot twee jaar. Dat betekent dat verschillende gedeeltes van het paleis straks niet toegankelijk zijn. ,,We passen onze toegangsprijs daarop aan. Als je minder ziet, hoef je minder te betalen'', stelt Meijer. De begane grond is vanaf nu gratis te bezoeken.