Markiezenhof staat een week lang in het teken van de gitaar

Bergs boegbeeld van Spado stopt na 55 jaar: 'Het is mooi geweest'

10:50 BERGEN OP ZOOM - Rinus Knopjes heeft vorige week bij atletiekvereniging Spado afscheid genomen als jeugdtrainer. Dat gebeurde in sportcentrum De Karmel in Bergen op Zoom, waar hij voor het laatst training gaf aan de hoogspringers. ,,Ik heb het 55 jaar gedaan. Ik ben nu 75 jaar, dus het is mooi geweest.''