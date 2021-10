Markiezenhof ontvangt 66 klassiekers: ‘Toen ik bij een collega een Rolls zag, was ik verkocht’

Jong in... Nikita (19) groeide graag op in Huijbergen: ‘Ik zou hier wel graag een treinstati­on neerzetten’

HUIJBERGEN - De 19-jarige Nikita Boon woont prima in Huijbergen, al hoopt ze wel op kamers te kunnen in Tilburg. Later ziet ze zichzelf weer neerstrijken in haar geboortedorp.

13:15