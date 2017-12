Markiezenhof in Bergen op Zoom wordt omgetoverd in historisch sprookje voor real life game experience

Cees Meijer, directeur van het Cultuurbedrijf in Bergen op Zoom, is verguld met 'De Schatten van de Zeeridder'. Hij hoopt op regionale, misschien wel landelijke belangstelling. ,,In de Gevangenpoort draait al een escape room. Maar dit is echt een XXL-uitvoering. Het sluit bovendien goed aan bij onze ambities voor storytelling in het Markiezenhof.'' Meijer benadrukt dat 'De Schatten van de Zeeridder' een initiatief is van een externe partij. ,,Maar de ervaringen hiervan komen natuurlijk goed van pas bij het ontwikkelen van ons eigen verhalende concept 'geheim publiek, publiek geheim'. De plannen hiervoor liggen inmiddels ter goedkeuring bij de gemeente.'' Meijer werd al in de zomer van 2016 benaderd door het bedrijf dat in een voormalig fabrieksgebouw in Den Bosch al een game verzorgde. ,,Maar dat was een pilot. 'De Schatten van de Zeeridder' is het eerste echte stuk, een primeur dus voor Bergen op Zoom'', zegt De Buijzer.